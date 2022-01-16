Байдену предсказали «плохую зиму» из-за России

Обозреватель Bloomberg Джош Уингроу утверждает, что президента США Джо Байдена ждет очень плохая зима из-за рекордной инфляции, очередной вспышки эпидемии коронавируса и напряженных отношений с Россией.

Уингроу пишет, что Байден столкнулся с непростыми задачами как внутри страны, так и на внешнеполитической арене, информирует РИА «Новости». Кризис в Восточной Европе нарастает: консультации с Москвой по вопросам безопасности в регионе пока не привели к каким-либо существенным результатам, считает автор.

Кроме того, к критически важной отметке подошли переговоры с Ираном. В США считают, что Тегеран скоро начнет обогащать уран до уровня, необходимого для создания атомной бомбы. Если это произойдет, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который должен был ограничить ядерную программу Исламской республики, лишится актуальности.

Внешние вызовы сочетаются с высокой инфляцией в США, пишет издание. Она достигла рекордных с 1982 года значений и сейчас колеблется в районе семи процентов. В стране также растет число зараженных коронавирусом.

Накануне посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения РФ по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент РФ Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту РФ Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.