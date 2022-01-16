 

Канье Уэста не пригласили на вечеринку к дочери, но он все равно пришел

16.01.2022, 16:36, Разное
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В день рождения дочери Чикаго, которой 15 января исполнилось 4 года, Канье Уэст записал эмоциональное видео-обращение, в котором поздравил девочку с е праздником, а заодно объяснил, почему не смог сделать этого лично. Дело в том что на семейный сбор, организацией которого занималась Ким Кардашьян, его попросту не пригласили. Выяснять что-то с бывшей напрямую, Канье не посчитал нужным. А вместо этого обратился за помощью к общественности.

 

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Эти манипуляции, которые они проводят, уже давно влияют на здоровье… Я не позволю эти играм все испортить, –

 пожаловался Уэст на бывших родственников, добавив, что в этом году он изо всех ил старается быть лучшим отцом. И продолжил:

Они делают все, чтобы у Чикаго отпечаталось в памяти, что папы не было рядом.

Как выяснилось позже, на вечеринку в честь дня рождения Чикаго и ее кузины Сторми, которой 4 года исполнится только в феврале, Канье все же попал. Он помог дочери разбить пиньяту, ел мороженое и мило беседовал со своей бывшей тещей Крис Джанер.

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И только Ким Кардашьян от появления Канье на празднике и его обвинений пришла в замешательство, ведь он сам предложит отмечать день рождения дочери по отдельности.

Канье должен был забрать Чи в четыре. Они договаривались, что устроят две отдельные вечеринки, и это была его идея. Ким была шокирована, когда он публично обвинил ее в том, что сам же и затеял. Никто не был против, чтобы он пришел, –

 приводит слова инсайдера издание Page Six.

Напомним, у Канье Уэста сейчас не самый простой период в жизни – у музыканта впереди бракоразводный процесс. Несмотря на все его заверения в том, что он хочет вернуть свою семью и быть все время рядом с детьми, Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака и заявила, что хочет как можно скорее развестись. Кроме того, самого Канье могут на полгода лишить свободы – за избиение фаната. 

 



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