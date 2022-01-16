 

Врач Ричард Дауд назвал правила для снижения риска заболевания штаммом COVID-19 «Омикрон»

16.01.2022, 16:26, Разное
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Лондонский медицинский специалист Ричард Дауд назвал несколько способов защиты, которые помогут снизить риск заражения новым штаммом COVID-19. Об этом медик пояснил британскому изданию Daily Express.
Врач призывает людей, не учитывая вакцинацию, чаще мыть руки, а также к соблюдению необходимой дистанции в общественных местах, которая составляет полтора метра. Ричард Дауд рекомендует носить маски, которые могут обеспечивать высокую степень фильтрации. Принимая все эти меры, снижается вероятность проникновения вируса в организм.

Следует подчеркнуть, что врач акцентирует особое внимание на укреплении иммунитета путем перехода на правильное питание. По его словам, добавление овощей и фруктов будет правильным решением, способствующим укреплению иммунитета. Не стоит забывать про занятия спортом.

Источник: slovodel.com



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