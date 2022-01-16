Дети звёздных родителей Аллы Пугачёвой и Максима Галкина проявляют творческие таланты

Дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина, Лиза и Гарри, подросли. Осенью прошлого года им исполнилось по восемь лет.

Знаменитые родители обожают своих наследников и уделяют пристальное внимание их воспитанию. Алла Пугачёва лично занимается с Лизой и Гарри. Певица умело развивает в отпрысках разнообразные таланты, благодаря чему дети рано начали танцевать и петь. Максим Галкин также посвящает много времени сыну и дочке. Он с удовольствием делится в соцсетях видео и фотографиями совместных занятий с детьми.

В столь раннем возрасте дети приятно удивляют не только творческим подходом ко всему, но и кулинарными способностями. Недавно Максим Галкин похвастался, что часто ест салат, приготовленный Лизой и Гарри.

Лиза очень любит петь, читать стихи, устраивать дома показы мод. Одно из её любимых увлечений – рисование. Недавно она устроила в доме мини-вернисаж и похвасталась одной из своих работ, на которой изображена берёзка. Как отмечает девочка, берёзку она рисовала «по закономерности Леонардо да Винчи – главное, вот такие линии нарисовать, а потом их потолще сделать». В оформлении этой «выставки картин» ей охотно помогал брат Гарри.

В сентябре 2020 года Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. Родители отправили их в частное учебное заведение, которое находится недалеко от дома в деревне Грязь.