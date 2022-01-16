 

Экономист рассказал россиянам, как увеличить накопления в 2022 году

16.01.2022, 16:26, Разное
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Экономист Андрей Колганов советует гражданам планировать свои доходы и расходы, а также не брать участие в сложных инвестиционных механизмах. Эксперт рекомендует россиянам не отказываться от накопления капитала.
Специалист соглашается с позицией аналитиков, что из-за пандемии коронавируса и инфляции граждане Российской Федерации стали больше тратить денежных средств и меньше их накапливать. Среди россиян до сих пор сохраняется осторожность, но Колганов предполагает, что обстоятельства, при которых люди снова будут сметать все полки магазинов, не повторятся.

Экономист предостерегает граждан не входить в сложные инвестиционные механизмы, которые требуют вложения серьезной суммы денег. Отмечается, что в таких случаях возможен риск их потерять.

Использовать кредиты и рассрочки следует только тем, кто умеет планировать свои доходы и расходы. Эксперт считает, что неосмотрительность в потреблении банковских услуг может стать причиной попадания в неприятную финансовую ситуацию.

Источник: riafan.ru



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