ОБСЕ обнаружила десятки артиллерийских установок и 50 танков боевиков на Донбассе

СММ зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода: 26 гаубиц на полигоне вблизи Бугаевки, а также семь танков на полигоне возле Новоселовки (оба населенных пункта не подконтрольны украинскому правительству).

Кроме того, в оккупированных районах “за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения” миссия зафиксировала три зенитных ракетных комплекса, 50 танков, 15 самоходных артиллерийских установок и 10 буксированных артиллерийских установок. Они были размещены на полигонах вблизи населенных пунктов Бугаевка, Терново, Шимшиновка и Миусинск.

Еще шесть буксированных артиллерийских установок обнаружили недалеко от поселка Садовый.

В миссии рассказали также, что беспилотник СММ ОБСЕ на оккупированной территории попытались обстрелять, кроме того, беспилотники миссии неоднократно глушили.

По оценкам миссии ОБСЕ, с 27 июля 2020 года, когда было объявлено перемирие, и до конца отчетного периода СММ зафиксировала по меньшей мере 101 256 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 27 764 взрыва, 24 349 неопределенных боеприпасов в полете, 440 вспышек дульного пламени, 455 осветительных ракет, а также по меньшей мере 48 248 очередей и выстрелов).

В свою очередь, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) сообщила 16 января, что российские наемники на Донбассе в последнее время разместили с нарушением линий отвода или мест хранения 275 единиц военной техники.

“За прошедшие сутки дополнительно обнаружено и зафиксировано размещение на временно оккупированной территории 275 единиц военной техники вооруженных формирований РФ, которая размещена с нарушением Минских договоренностей”, – говорится в сообщении.

Наблюдатели добавили, что зафиксированные нарушения свидетельствуют о систематическом создании предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения.

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Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

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