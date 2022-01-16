Российский ученый предсказал глобальную катастрофу
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Человечеству стоит готовится к катастрофическим природным изменениям, если в ближайшие 30 лет средняя температура на планете повысится больше, чем на полтора градуса, сообщил в эфире радио «Спутник в Крыму» климатолог, доцент Агротехнологической академии КФУ им. Вернадского Владимир Рябов.
Он рассказал, что глобальное потепление происходит не только из-за деятельности человека: основной причиной являются природные процессы. Люди же могут ускорить или замедлить некоторые изменения, информирует РИА «Новости».
Рябов объяснил, что за последние 40 лет потепление на планете оказалось сильнее, чем когда-либо: средняя температура выросла на два градуса.
Ученый напомнил, что в Парижском соглашении по климату было предупреждение: если за ближайшие 30 лет на планете потеплеет больше, чем на полтора градуса, начнется катастрофа.
Ранее международный коллектив климатологов пришел к выводу, что за 2021 год количество запасенного тепла в верхних слоях вод Мирового океана выросло до рекордной отметки в 244 зеттаджоуля, что на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году.
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