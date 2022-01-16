 

В Австрии рассказали о возможной выдаче сертификатов для привитых «Спутником V»

16.01.2022, 16:19, Новости дня
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В Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми, сообщил министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн.

«У нас по сравнению с другими европейскими странами относительно много людей привиты «Спутником V»… GECKO уже занимается вопросом, что делать с людьми, которые, например, уже привились два раза «Спутником V», но у них нет австрийского сертификата о прививке», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать граждан государства в возрасте от 18 лет.



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