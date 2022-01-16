 

Facebook заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

16.01.2022, 16:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщил руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», – отметил Гаврилов, передает ТАСС.

По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства РФ и МИД России.

Ранее Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя из-за чрезмерной активности, в аккаунт поступали обращения жителей города и велась переписка с ними.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Саркози рассказал, как «жёстко» его встретил Путин в 2008 году

05.12 / В Китае предупредили о распространении новых видов коронавируса

25.06 / На территории России началось голосование по поправкам в Конституцию

24.12 / Укргидрометцентр прогнозирует теплый январь

29.12 / Google обжаловал решение суда в пользу «Царьграда»

04.11 / Компания BMW тестирует электрическую версию BMW 3-Series

08.11 / США отправили Украине еще два военных катера класса Island

28.03 / «Русских хакеров» обвинили в кибератаке на австралийский телеканал

26.05 / В Татарстане утвердили День памяти павших при взятии Казани

10.12 / Times – Япония будет защищаться от соседей ракетами дальнего радиуса действия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика