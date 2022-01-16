Facebook заблокировал аккаунт российской делегации на переговорах в Вене

Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщил руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», – отметил Гаврилов, передает ТАСС.

По его словам, представители делегации репостили на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства РФ и МИД России.

Ранее Instagram заблокировал официальный аккаунт правительства Севастополя из-за чрезмерной активности, в аккаунт поступали обращения жителей города и велась переписка с ними.