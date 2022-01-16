Evergrande начал производство своего первого электромобиля Hengchi 5

Китайская компания Evergrande объявила о выпуске первого собственного электрокара.

Новинка подразумевает собой электрический кроссовер, которому дали название Hengchi 5. В Сети уже продемонстрировали автомобиль со всех сторон, тогда как выпуск электрокара начали почти на 2 недели раньше запланированного срока. Пока официальные снимки отсутствуют, однако известно, что новый кроссовер обладает запасом хода около 700 километров.

Приобрести электрический паркетник Hengchi 5 станет возможным по цене от 200 тысяч юаней. Вместе с тем в компании озвучили планы активно производить новые электрокары в ближайшие 10 лет. Специалисты предполагают, что новая техника от китайского бренда сможет конкурировать с остальными крупными автогигантами.