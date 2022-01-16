Компания Battery Resourcers в 2022 году введет в эксплуатацию завод по переработке литий-ионных аккумуляторов

Battery Resourcers, компания по переработке литий-ионных аккумуляторов и инженерных материалов, планирует во второй половине лета 2022 года открыть завод в Ковингтоне, штат Джорджия.

Указанная площадка станет крупнейшим в Северной Америке заводом по переработке аккумуляторов. Предприятие сможет перерабатывать 30 тысяч метрических тонн использованных литий-ионных аккумуляторов и металлолома в год, возвращая литий, кобальт и никель обратно в цепочку поставок аккумуляторов.

По мере роста спроса на электромобили (EV) отраслевые аналитики и федеральное правительство соглашаются с тем, что США необходимо создать устойчивую инфраструктуру по переработке аккумуляторов.

Battery Resourcers инвестирует 43 миллиона долларов в новый объект. Введение в эксплуатацию данного предприятия позволит создать не менее 150 рабочих мест.

Площадка будет расположена рядом с несколькими центрами производства электромобилей и фабриками по выпуску литий-ионных аккумуляторов.

OEM-производители автомобилей, образно говоря, сидят на горах выброшенных аккумуляторов и металлолома, сейчас у них очень мало вариантов ответственной и рентабельной утилизации.

Открытие завода в Ковингтоне ознаменует собой первый этап стратегического расширения Battery Resourcers. Уже разрабатываются планы по открытию дополнительного завода по производству прекурсоров и катодно-активных материалов в 2023 году с использованием запатентованной компанией технологии Hydro-to-Cathode. По сравнению с добычей полезных ископаемых и производством новых материалов процесс переработки Hydro-to-Cathode на 93% чище при снижении затрат на 59%.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Joule, показало, что катод, переработанный в ходе процесса Hydro-to-Cathode, превосходит новые катодные материалы с точки зрения срока службы на целых 53%.