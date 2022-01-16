Убедитесь, что на этот день не запланированы важные встречи: что делать, когда приходится брать ребенка на работу

Не секрет, что из-за пандемии коронавируса многим непросто соблюдать баланс между работой на дому и личной жизнью. Более того, некоторые в силу разных обстоятельств вынуждены брать ребенка на работу. Что если нечто подобное приходится делать и вам?

Особенности

С такой проблемой обычно сталкиваются родители-одиночки или женщины, которые недавно уволили домохозяйку (или няню). То, что вы приведете своего ребенка в офис, на самом деле не будет чем-то сенсационным или шокирующим: это делается уже давно, а потому вряд ли кого-то удивит.

Тем не менее, когда вам приходится брать с собой детей на работу, стоит учесть несколько факторов. Это и чувство беспокойства по поводу коллег, и мысли о собственной продуктивности, и отношение начальства к таким “сюрпризам” (особенно если на вашем рабочем месте не принято, чтобы сотрудники приводили своих детей).

Но многие компании разрешают своим работникам время от времени приводить на работу своих детей. Если вы хотите поступить точно так же, обязательно прочитайте нижеприведенные рекомендации: их выполнение убережет вас от неприятных последствий.

Поговорите с менеджером

Поговорите со своим начальником или коллегами, если вам нужно привести ребенка в офис. Убедитесь, что на этот день не запланированы серьезные встречи, рабочие поездки или важные дедлайны. Таким образом вы предупредите своих коллег и сможете рассчитывать на их небольшую поддержку (в случае острой необходимости). Более того, они также подготовятся к получению неожиданных «сюрпризов» от ваших детей.

Продумайте, как долго ребенок будет находиться в офисе

Вам нужно определиться, сколько времени ваш ребенок будет находиться в офисе и что ему можно взять с собой. Например, только все утро, пока его не заберет ваш супруг, или несколько дней, пока вы не найдете новую няню. Расскажите об этом своим коллегам в офисе: так они больше узнают о ваших обстоятельствах и поймут вас.

Учитывайте поведение ребенка

Перед тем как взять ребенка с собой на работу, стоит учесть особенности поведения своего малыша: будет ли он скучать, голодать или захочет заниматься чем-то особым. Хорошо зная о его потребностях, вы можете взять с собой его любимую еду, игрушки или другие принадлежности. Следите за тем, чтобы ребенок не скучал и не суетился, чтобы это не мешало вашей продуктивности и работе коллег в офисе.

Если ваш малыш уже подрос, запланируйте интересные занятия, чтобы показать ему, чем вы занимаетесь на работе. Например, покажите ему офис и то, как работает техника: это поможет ему иметь некоторое представление о вашей работе.

Поговорите с ребенком заранее

Какие-то моменты стоит обсудить и с ребенком. Например, как он будет себя вести, сколько времени ему будет позволено находиться в комнате и как ему следует относиться к окружающим.

Расскажите ребенку, почему вам нужно взять его с собой на работу. Детям постарше такое обсуждение поможет успешно адаптироваться к изменениям. Более того, вы можете побудить их подумать самостоятельно, чем бы они хотели заняться в офисе.

Малышам, безусловно, понадобится разъяснить, что можно делать, а что – нельзя. Ребенок должен осознать, как это важно лично для вас: подобный подход поможет и ему чувствовать себя комфортно на новом для себя месте.