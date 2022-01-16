 

Врач рассказал о способах контролировать мигрень

16.01.2022, 15:44, Разное
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Анестезиолог Павел Генов рассказал о том, что людям необязательно терпеть продолжительную головную боль. С данной проблемой помогут справиться специально предназначенные препараты и инъекции.
Врач отмечает, что полностью вылечить мигрень невозможно, однако есть способы, которые помогают контролировать появление заболевания и его продолжительность. Если приступы происходят один раз в месяц или еще реже, то с ними отлично справятся препараты из группы триптанов.

Генов подчеркнул, что важно принимать лекарства в то время, когда приступы только начали себя проявлять. Откладывание введения инъекций чревато тем, что потом справиться с головной болью становится намного тяжелее.

Если же мигрень появляется больше, чем один раз в месяц, то рекомендовано принимать специальные моноклональные антитела, которые используются для профилактики приступов. Доктор объяснил, что достаточно делать один укол в месяц, что способствует эффективному снижению частоты приступов.

Источник: govoritmoskva.ru



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