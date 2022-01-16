 

Доктора назвали способы, помогающие предотвратить заражение Омикроном

16.01.2022, 15:44, Разное
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Доктора рассказали о способах, которые помогут предотвращать инфицирование коронавирусом и повысить свой иммунитет. Через 2 года эпидемии люди должны помнить о необходимости мытья рук и социальном дистанцировании.
Специалисты напоминают, что обыкновенные меры, о которых все знают, являются эффективными, чем раньше. Особенно это относится к мытью рук – самому простому способу защиты от болезней. Также медики напоминают о ношении масок FFP3. Ричард Давуд, доктор, сообщил, что маски для лица – важная вещь в борьбе с COVID-19. Он считает, что отдавать предпочтение лучше маске с высокой степенью фильтрации, особенно это касается ситуаций повышенных рисков.

Специалисты напоминают, что иметь здоровый иммунитет необходимо, чтобы бороться с бактериями и микробами. Наоми Ньюман-Бейнар, диетолог, сообщает, что нужно употреблять много овощей и фруктов из-за большого количества витаминов. Исследования демонстрируют, что у людей, которые едят овощи и фрукты, лучше работает иммунная система. Немецкие исследователи провели опыты и выяснили, что медики, которые употребляли больше фруктов и овощей, заболевали простудными болезнями на 20% реже за весь период исследований.

Существует еще один вариант помочь иммунной системе – это включение физических упражнений в еженедельный распорядок дня. Невзирая на то, идет ли человек бегать или просто получает удовольствие от прогулки, NHS рекомендует людям в возрасте от 19 до 64 лет ежедневно заниматься физическими нагрузками.

Здоровье психики тоже очень важно для человека. Нужно учиться методам, которые помогают снять стресс. Для этого подойдет метод осознанного дыхания, йога, ходьба. Так люди смогут отключаться более эффективно.

Источник: www.medikforum.ru



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