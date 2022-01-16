Дети герцогов Кембриджских могут раньше времени приступить к обязательствам короны

Королевский эксперт Даниэла Эльзер опасается, что скандал вокруг принца Эндрю возложит семейные обязательства на наследников герцогов Кембриджских раньше запланированного.

После обвинения в изнасиловании сын британской королевы лишился воинских званий и своей должности королевского патронажа. Принц Эндрю теперь будет защищаться в суде как частное лицо.

Кроме герцога Йоркского немало хлопот монаршей семье принесло отречение принца Гарри и его супруги Меган Маркл. На данный момент герцоги Кембриджские – единственные деятельные представители королевского престола, кому менее 55 лет.

Супруги Кембриджские, воспитывающие сразу троих наследников, не планировали в ближайшее время привлекать Джорджа, Шарлотту и Луи к королевским обязанностям. Однако после лишения принца Эндрю своей должности, кто-то всё же будет вынужден взяться за его обязанности.

Даниэла Эльзер высказала опасения на этот счет, ведь вполне вероятно, что вскоре королевская семья может столкнуться с «нехваткой кадров», и юным наследникам придется взять на себя взрослые обязательства намного раньше запланированного.

Источник: www.ok-magazine.ru