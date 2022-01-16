 

Кулеба призвал Россию доказать отсутствие военных планов против Украины

16.01.2022, 15:40, Новости дня
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Российская сторона должна доказать отсутствие планов военных действий по отношению к Украине, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью германскому изданию Bild.

«России не удалось разделить Запад, разговаривая с США через головы Украины и Европы», – цитирует «Интерфакс» Кулеба. 

Он отметил, что «нелегитимные российские ультиматумы в отношениях НАТО с Украиной были справедливо отклонены». По его мнению, даже при этом в текущей ситуации важно, что будет происходить дальше, и подчеркнул, что российская сторона должна доказать отсутствие планов дальнейших военных действий.

«Я уверен, что РФ должна продолжить переговоры. Россияне утверждают, что не планируют никакие новые военные действия. Если они хотят доказать серьезность своих слов, они должны продолжить диалог в устоявшихся форматах», – отметил глава украинского ведомства.

На вопрос, стала ли ситуация безопаснее для Украины по итогам минувшей недели дипломатии, он отметил, что «ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы РФ удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы, но РФ не удалось этого добиться».

Ранее Кулеба заявил, что республика вместе с партнерами и союзниками применит «пакет мер сдерживания» России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество.



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