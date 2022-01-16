Москвичам пообещали крещенские морозы

На Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные – ночью до минус 12 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. <…> В Москве воздух остынет до –10…–12, по области: на юге и востоке –7…–12, на западе и севере до –12…–17, в самых северных районах Подмосковья – до –20», – сообщил Тишковец в Facebook.

Он также рассказал, что на следующей неделе в Москве выпадет до 20-25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.

«Показания барометров рухнут до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31-32 см. Ветер в порывах будет достигать 15 м в секунду», – добавил синоптик.

Ранее жители российской столицы заметили в небе необычное для региона природное явление – гало.