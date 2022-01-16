 

В сборной Польши по футболу прокомментировали сообщения в СМИ о возможном назначении тренером Шевченко

16.01.2022, 15:40, Новости дня
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По словам Квятковского, “это неправда”, и назначить тренером сборной Польши собираются польского специалиста, переговоры с которым “близки к завершению”.

Пресс-атташе прогнозирует, что имя нового тренера сборной Польши объявят “на следующей неделе”.

О том, что польская сторона ведет переговоры с Шевченко, сообщил 15 января итальянский спортивный журналист, эксперт по трансферам Николо Щира (Nicolò Schira).

Польское издание Sport Wprost отмечало, что на вакантное место тренера сборной Польши по футболу претендует не только Шевченко, но и Фабио Каннаваро из Италии, и именно итальянец выглядит более реальным претендентом на должность.

Сборная Польши осталась без главного тренера в декабре 2021 года, когда в отставку подал португалец Паулу Соуза.

Контекст:

Шевченко тренировал “Дженоа” с ноября 2021 года, уволили украинца 15 января 2022 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах. Сейчас “Дженоа” занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.

Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов, а также сообщали о “напряженности” по поводу трансферной политики в “Дженоа”.

До назначения в “Дженоа” Шевченко возглавлял сборную Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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