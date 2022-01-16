Haval в 2021 году установил рекорд продаж в России

Китайская компания Haval продемонстрировала рекордные продажи в 2021 году на российском рынке.

Представители бренда уточнили, что в течение прошлого года удалось реализовать свыше 39,1 тысяч машин собственного производства. Данный результат является самым высоким с момента поступления техники Haval на российский рынок. Вместе с тем в 2020 году объемы продаж машин данной компании были в 2,3 раза меньше, чем годом ранее.

Кроме того, отечественные аналитики продолжают констатировать превосходство по количеству проданных автомобилей именно за брендом Haval, который обошел остальные китайские марки. Прогнозируется, что в 2022 году данная компания сможет продолжить положительную динамику спрос на российском рынке, однако точные цифры пока не называют.