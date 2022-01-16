Впервые в мире испытан модем 10G

Разумеется, ни о каком создании общедоступных сетей 10G речь пока не идет. Вероятно, такой формат появится, но до того момента пройдет немало лет. И все же в компании Comcast провели испытания модема. Который поддерживает, по словам разработчиков, формат десятого поколения.

В данный момент инженеры не добились каких-то шокирующе высоких результатов. Скорость передачи данных составила чуть более 4 Гбит/с. Зная о возможностях 5G, от 10G хотелось бы получить что-то побыстрее. Однако авторы проекта говорят, что это только начало. В результате своей работы они рассчитывают получить невероятную скорость передачи данных на уровне мультигигабитных величин.

Зачем же нужен такой модем, если для глобальной сети ни устройства, ни инфраструктуры еще не готовы даже для шестого поколения. По словам разработчиков, они намерены создавать сверхскоростные локальные системы.