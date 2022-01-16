“Сволочи, хейтеры, уроды”: хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой

В Таллине спортсменки из

России заняли весь

почетный пьедестал. Камила Валиева взяла

золото, Анна Щербакова обосновалась на

втором месте, третье отдали Александре Трусовой. Все

фигуристки –

подопечные Этери

Тутберидзе.

Бурное обсуждение вызвало серебро Анны

Щербаковой. В

Сети появилось мнение о

том, что

спортсменке завысили баллы.

Так, например, тренер сборной Белоруссии намекнул, что

судьи не

были объективны. Дескать, накануне члены

жюри встречались с

Этери Тутберидзе за

ужином.

Фанаты Щербаковой от

таких предположений пришли в

бешенство. Особо

резко на

обсуждение результатов девушки отреагировал Алексей Железняков – хореограф команды Этери

Тутберидзе. В

личном микроблоге он

довольно резко

возразил недругам Анны.

“Сволочи, хейтеры, эта

девочка достойна! – набросился на обидчиков фигуристки Алексей. – Теперь живите с

этим уроды!”.

Интернет-общественность

Железнякова тут

же осудила за

резкость формулировок. Хореограф тем

временем отметил, что

высказался на

личной территории –

в собственном инстаграм-аккаунте. В

своем профиле, отметил Железняков, он

волен говорить как

угодно.