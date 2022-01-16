 

“Сволочи, хейтеры, уроды”: хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой

16.01.2022, 15:08, Разное
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В Таллине спортсменки из
России заняли весь
почетный пьедестал. Камила Валиева взяла
золото, Анна Щербакова обосновалась на
втором месте, третье отдали Александре Трусовой. Все
фигуристки –
подопечные Этери
Тутберидзе.

Бурное обсуждение вызвало серебро Анны
Щербаковой. В
Сети появилось мнение о
том, что
спортсменке завысили баллы.
Так, например, тренер сборной Белоруссии намекнул, что
судьи не
были объективны. Дескать, накануне члены
жюри встречались с
Этери Тутберидзе за
ужином.

Фанаты Щербаковой от
таких предположений пришли в
бешенство. Особо
резко на
обсуждение результатов девушки отреагировал Алексей Железняков – хореограф команды Этери
Тутберидзе. В
личном микроблоге он
довольно резко
возразил недругам Анны.

“Сволочи, хейтеры, эта
девочка достойна! – набросился на обидчиков фигуристки Алексей. – Теперь живите с
этим уроды!”.

Интернет-общественность
Железнякова тут
же осудила за
резкость формулировок. Хореограф тем
временем отметил, что
высказался на
личной территории –
в собственном инстаграм-аккаунте. В
своем профиле, отметил Железняков, он
волен говорить как
угодно.



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