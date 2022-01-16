 

Володин напомнил о проблемах у стран, обратившихся за помощью к США

16.01.2022, 15:08, Разное
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Говоря о событиях в Казахстане и участии ОДКБ в урегулировании ситуации, председатель ГД отметил, что США должны задуматься над тем, почему к ним не обращаются.

“Пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну”, – сказал Володин в эфире программы “Москва. Кремль. Путин” на телеканале “Россия 1”.

По его словам, многие, кто связал себя с США, желают об этом. Они потеряли и страну, и экономику, получив одни проблемы, подчеркнул спикер Госдумы.

Он напомнил, что до вторжения США и НАТО Ливия была процветающей страной, никаких внутренних проблем не было и в Ираке.

“А то, что происходит на Украине? Вот вам, пожалуйста, обращение. Там сегодня и советники, там сегодня находятся и представители НАТО, и все это к добру не приведет”, – указал Володин.

Ранее спикер предупредил США о разрушительности политики санкций. Володин назвал действия американского руководства истерией.



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