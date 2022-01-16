Кристина Асмус показала, как весело проводит отпуск в ОАЭ

Актриса не раз попадала в странные ситуации, из-за которых должна была оправдываться. Во время новогоднего отпуска в Эмиратах она стала жертвой водной стихии прямо на глазах у дочери.

Кристина Асмус полетела отдыхать в жаркую страну вместе с дочерью. Во время посещения выставки EXPO-2020 они решили сделать снимки на фоне фонтана необычной конструкции. В момент съемок хлынул прилив и намочил одежду актрисы. После импровизированного купания звезда “Интернов” показала мокрые джинсы. “Радости полные штаны”, — добавила она подпись в Instagram и сделала забавное лицо, иронично относясь к неудачной фотосессии.

В отпуске актриса планировала отдохнуть, набраться сил после долгого и напряженного труда. Но ожидания не оправдались — она не смогла восстановить свой сон. По словам экс-супруги Гарика Харламова, она разучилась отдыхать и пытается постоянно что-то делать в выходные, не умеет бездельничать. Даже в поездке ОАЭ она смогла поспать только 4 часа, усилив ощущение общей усталости.

Актриса не расстраивается и находит положительные моменты в таких ситуациях — это совместный досуг с дочерью и теплая погода.