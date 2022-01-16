Косметолог Коршикова предупредила россиян о вероятности «цифрового старения»

Врач-дерматолог, косметолог Вероника Коршикова подчеркнула, что, находясь перед экраном монитора ноутбука, любого гаджета, большой промежуток времени, можно ускорить старение кожи человека. Об этом жительница пояснила порталу aif.ru.

Жизнь современного человека сложно представить без использования смартфонов и компьютеров, которые стали неотъемлемой частью дня. От привычного для людей оборудования исходит «синий свет» или HEV-излучение, влияющее на клетки ДНК, волокна коллагена и эластина. Сравнивая воздействие этого явления с лучами типов UVA и UVB, исследователи заявляют, что HEV может проникать намного глубже в кожу. Данное воздействие негативно влияет на здоровье человека и может привести к раннему старению. По словам дерматолога, особое воздействие идет на людей со смуглым оттенком кожи.

По результатам исследований, интенсивное излучение замечено от смартфонов, ноутбуков и экранов телевизоров. В научной среде такое воздействие на организм человека назвали «цифровым старением».

Следует подчеркнуть, что это излучение можно использовать и в целях профилактики различных кожных заболеваний. Малые дозы HEV-излучения используются в косметологических процедурах и затрагивают различные области медицины. «Синий свет» можно использовать при профилактике заболеваний кожи. Стоит подчеркнуть, что исследователи продолжают изучать этот процесс.

Источник: yandex.ru