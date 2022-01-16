 

Константин Хабенский рассказал об отношениях со своей супругой

16.01.2022, 15:02, Разное
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Артист Константин Хабенский пояснил о своей жене Ольге Литвиновой. Мужчина поблагодарил свою избранницу, утверждая, что она помогла ему справиться с чувством одиночества.
В 2008 году ушла из жизни первая любовь актера Анастасия Смирнова, с которой у него были официально оформленные отношения. У супругов в 2007 году появился на свет маленький сын Иван. Лечение Смирновой проходило в Лос-Анжелесе, но ее жизнь не удалось спасти.
После произошедшего актер не мог прийти в себя длительный период времени. Потеря жены сильно ударила по его эмоциональному состоянию.

Сейчас артист связан узами брака с Ольгой Литвиновой. Свадьбу пара сыграла в 2013 году, и сейчас они воспитывают двух дочерей – Александру и Веронику.

11 января Хабенский отпраздновал свой юбилей, актеру исполнилось 50 лет. Также стоит отметить недавнюю публикацию документального фильма о жизни актера, в котором он пояснил детали своей личной жизни. В картине появилась и Ольга Литвинова. Женщина отметила, что ее супруг является очень хорошим человеком.

Из-за большого рабочего графика Хабенский подчеркивает, что считает себя много работающим отцом, который часто говорит о нехватке времени, при этом продолжая трудиться. Но его жена Ольга отмечает, что считает мужа заботливым отцом, получающим удовольствие от проведенного с детьми времени. Актер воспринимает жену своим ангелом-хранителем, ведь именно она смогла спасти его после смерти первой жены.

Источник: www.kp.ru



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