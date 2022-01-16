Будущий лидер ХДС назвал «атомной бомбой» для денежного рынка отключение РФ от SWIFT

Будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что ограничение доступа РФ к международной межбанковской системе SWIFT станет подобно «атомной бомбе» для денежного рынка, информирует DPA.

«Сомнение в системе SWIFT может быть атомной бомбой для рынка капиталов, а также товаров и услуг… Я предвижу массовый экономический спад и для наших экономик, если произойдет что-то подобное. Это затронуло бы Россию. Но нам бы это также нанесло значительный ущерб как крупной экспортной державе», – цитирует его ТАСС.

Политик отметил, что исключение Москвы из SWIFT «может подорвать основу этой международной платежной системы». Кроме того, он опасается серьезных последствий не только для европейско-российской, но и для мировой торговли.

Ранее в Минфине оценили вероятность отключения России от SWIFT, отметив, что это никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.

Напомним, МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Москва принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. ЦБ указал на отсутствие заявлений от руководства SWIFT по возможному отключению России.