 

Австрия решила ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 18 лет

16.01.2022, 14:56, Новости дня
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Правительство Австрии решило, что обязательная вакцинация от коронавируса, начинающаяся в феврале, будет охватывать граждан государства в возрасте от 18 лет, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, вакцинация не будет применяться с 14 лет, как было объявлено в ноябре, а будет касаться только лиц, достигших совершеннолетия, передает ТАСС. 

Он также добавил, что штрафы за отказ пройти вакцинацию без медотвода введут не раньше середины марта. С середины марта полиция сможет проверять статус вакцинации во время проверки документов.

В свою очередь министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштейн заявил, что, что обязательная вакцинация является трудным, но необходимым решением.

Ранее государственное агентство по здравоохранению и безопасности питания Австрии сообщило, что штамм коронавируса «омикрон» к концу 2021 года впервые сменил вариант «дельта» в качестве доминирующей мутации в Австрии. 



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