Над АЭС в Швеции летали неизвестные беспилотники, полиция не смогла их перехватить

В ведомстве уточнили, что на данный момент подозреваемых в деле нет.

По информации правоохранителей, летательные аппараты не приземлялись и ничего не сбрасывали на территорию станций.

В полиции указали, что дрон над “Форсмарком” был таким большим, что смог преодолеть сильный ветер, дувший во время его полета над электростанцией. После того, как охранник, заметивший дрон, вызвал полицию, патрули с вертолетами и собственными беспилотниками пытались перехватить его, но не смогли.

Также какой-то объект видели в районе электростанции “Рингхальс” и закрытой АЭС “Барсебек”, но был ли это дрон, в полиции подтвердить не могут.

Министр обороны Петер Хультквист в комментарии телеканалу SVT отметил, что бывали случаи, когда беспилотники попадали на различные охраняемые объекты в связи с военными учениями. Он не подтвердил, что в этом случае речь идет о такой же ситуации.

“Это то, что происходит время от времени. Мы также изменили законодательство, чтобы дроны такого типа можно было сбивать. Теперь дело за полицией, которая занимается расследованием”, – сказал министр.

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