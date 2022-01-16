 

Над АЭС в Швеции летали неизвестные беспилотники, полиция не смогла их перехватить

16.01.2022, 14:55, Новости дня
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В ведомстве уточнили, что на данный момент подозреваемых в деле нет. 

По информации правоохранителей, летательные аппараты не приземлялись и ничего не сбрасывали на территорию станций. 

В полиции указали, что дрон над “Форсмарком” был таким большим, что смог преодолеть сильный ветер, дувший во время его полета над электростанцией. После того, как охранник, заметивший дрон, вызвал полицию, патрули с вертолетами и собственными беспилотниками пытались перехватить его, но не смогли. 

Также какой-то объект видели в районе электростанции “Рингхальс” и закрытой АЭС “Барсебек”, но был ли это дрон, в полиции подтвердить не могут. 

Министр обороны Петер Хультквист в комментарии телеканалу SVT отметил, что бывали случаи, когда беспилотники попадали на различные охраняемые объекты в связи с военными учениями. Он не подтвердил, что в этом случае речь идет о такой же ситуации. 

“Это то, что происходит время от времени. Мы также изменили законодательство, чтобы дроны такого типа можно было сбивать. Теперь дело за полицией, которая занимается расследованием”, – сказал министр.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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