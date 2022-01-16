 

В Германии зафиксировали рекордный показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией

16.01.2022, 14:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Агентство отмечает, что показатель в 500 новых случаев на 100 тыс. населения превышен впервые, накануне этот показатель составлял 497,1.

За последние 24 часа в Германии подтвердили 52,5 тыс. новых инфицирований. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 января, рекордный суточный прирост в этой стране был зафиксирован именно 14 января – более 92 тыс.

Всего с начала эпидемии RKI насчитал почти 8 млн случаев заражения коронавирусом. dpa подчеркивает, что реальное число может быть “намного выше, поскольку многие инфекции не обнаруживаются”.

В общей сложности в стране умерли 115 619 пациентов с COVID-19, выздоровели почти 7 млн человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 14 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили 318,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 5,5 млн инфицированных.

В мире Германия по числу подтвержденных случаев COVID-19 занимает 10 место. Лидируют США, Индия и Бразилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Chery создаст новый электрокар QQ

22.09 / Вакцину от коронавируса «Спутник V» получили все регионы России

16.07 / США и Франция обсудили ядерное оружие РФ и Китая

01.08 / Карельский археологический памятник пострадал от дикого туризма

06.11 / Порошенко заявил о возможности РФ перебросить войска на Украину за сутки

24.12 / Суд дал возможность выйти под залог майору ВСУ, который сбил троих курсанток

09.09 / Светлана Алексиевич назвала происходящее в Беларуси террором

09.09 / В «Открытой России» и у «Объединенных демократов» идут обыски

13.07 / При пожаре в больнице для пациентов с COVID-19 в Ираке погибли 40 человек

09.01 / Белый дом заявил об отсутствии связи беспорядков в Казахстане с США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика