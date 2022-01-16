 

Каждому новорожденному россиянину присвоят QR-код

16.01.2022, 14:51, Разное
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Постановлением Минздрава №381487/22 от 15 января 2022 года с 1 февраля каждому новорожденному в России присвоят QR-код.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

QR-код будет присваиваться в автоматическом режиме, а в его номере зашифруют дату рождения малыша и его родителей. Вся эта информация по умолчанию войдёт в свидетельство о рождении, которое с 1 января 2025 года планируется сделать электронным.

По словам чиновников ведомства, наличие QR-кодов у всех россиян сможет в ближайшем будущем положительно отразиться на продолжительности жизни в стране, так как позволит медикам оперативнее реагировать на изменения в состоянии их здоровья.

– Фактически уже будет не нужно носить с собой какие-то медицинские карты. В коде, которому мы дали предварительное название «сертификат здоровья» будет вся информация о хронических и перенесённых заболеваниях человека, все прививки и многое другое. По желанию документ можно будет получить и в форме чипа, – заключил Мурашко.

С 2019 года в России уже использовались свидетельства о рождении с QR-кодами, но граждане имели право заменить их, с 1 февраля такая возможность аннулируется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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