В РФ смартфон iPhone 11 подешевел до 45 тысяч рублей

В РФ iPhone 11 до сих пор пользуется хорошим спросом, хотя выпущен был этот смартфон еще в 2019 году. Однако именно он и стал хитом мировых продаж в 2020-м.

Поскольку «яблочная» компания успела выпустить уже и двенадцатую, и тринадцатую линейку, iPhone 11 начал стремительно дешеветь. На сегодня в российский магазинах аппарат можно приобрести уже за 45 тысяч рублей.

Это отличная новость для тех, кто не гонится за моделями последних выпусков, но хотел бы получить качественный смартфон за приемлемую цену. Напомним, что в базовой версии iPhone 11 обладает накопителем на 64 Гб. Два года назад цена данного гаджета стартовала от 60 тысяч рублей. Как видим, сейчас от этой суммы осталось всего-то 75%.