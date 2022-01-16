Резкий рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Петербурге

Петербургские медики зафиксировали рекордное количество заражений коронавирусом в течение суток с начала пандемии. Оно составило 3958 человек.

Вирусологи предсказывали резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Северной столице. По словам ученного из Центра имени Гамалеи Анатолия Альштейна, пик распространения вируса придется на конец января — начало февраля. Предыдущий максимум фиксировали в декабре 2020 года. Тогда диагноз ставили примерно 3700 пациентам в сутки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 15 января призвал Смольный разработать меры в связи со сложившейся ситуацией.

«В связи с наступлением штамма омикрон нужно мобилизовать все силы», — заявлял он во время заседания Межведомственного городского координационного совета по противодействию коронавирусу.

Стоит отметить, что во время предыдущих вспышек распространения вируса петербургская администрация во главе с Бегловым не смогла разработать четкий план действий по предупреждению заболеваемости. Из-за этого медики каждый день фиксировали большое число новых заражений и смертности от осложнений, возникших на фоне COVID-19.