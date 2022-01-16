Диетологи назвали продукт, снижающий тягу к сладкому

Американские диетологи рассказали об уникальной особенности чернослива. В ходе эксперимента было обнаружено, что данный сухофрукт способствует снижению тяги к сладкому, а также помогает в эффективном контролировании веса.

Учеными из США был разработан и проведен эксперимент. В процесс привлекли добровольцев, которые во время участия в программе по снижению веса использовали в качестве альтернативы закускам чернослив. Было замечено, что участники более эффективно начали преуспевать в снижении веса. Это обусловлено тем, что сухофрукт хорошо справляется с утолением голода, что помогает контролировать аппетит. Специалисты отметили, что продукт является лучшим вариантом для перекуса для тех, кто следит за своим весом.

Сладкий вкус чернослива является главным фактором, который помогает подавить желание съесть сладкое. Главным отличием сухофрукта от конфет можно назвать содержание натуральных антиоксидантов, витаминов и минералов. Также продукт имеет в составе клетчатку, что делает его сытной едой.

Кроме того, диетологи упомянули, что чернослив имеет и оздоровительную функцию. Если употреблять данный продукт каждый день в количестве 5-6 штук, то это поможет бороться с остеопорозом.

Источник: iz.ru