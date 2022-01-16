 

Диетологи назвали продукт, снижающий тягу к сладкому

16.01.2022, 14:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские диетологи рассказали об уникальной особенности чернослива. В ходе эксперимента было обнаружено, что данный сухофрукт способствует снижению тяги к сладкому, а также помогает в эффективном контролировании веса.
Учеными из США был разработан и проведен эксперимент. В процесс привлекли добровольцев, которые во время участия в программе по снижению веса использовали в качестве альтернативы закускам чернослив. Было замечено, что участники более эффективно начали преуспевать в снижении веса. Это обусловлено тем, что сухофрукт хорошо справляется с утолением голода, что помогает контролировать аппетит. Специалисты отметили, что продукт является лучшим вариантом для перекуса для тех, кто следит за своим весом.

Сладкий вкус чернослива является главным фактором, который помогает подавить желание съесть сладкое. Главным отличием сухофрукта от конфет можно назвать содержание натуральных антиоксидантов, витаминов и минералов. Также продукт имеет в составе клетчатку, что делает его сытной едой.

Кроме того, диетологи упомянули, что чернослив имеет и оздоровительную функцию. Если употреблять данный продукт каждый день в количестве 5-6 штук, то это поможет бороться с остеопорозом.

Источник: iz.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Мнение: Пора начинать «мягко» возвращать Украину

04.06 / Стало известно, сколько средств было выделено на поддержку российских граждан в период пандемии коронавируса

22.03 / Что произошло за день 21 марта

03.08 / Мнение: Можно ли считать перелет на вертолете взяткой?

28.12 / Виктория Дайнеко рассказала дочери, что Деда Мороза не существует

06.08 / Huawei возглавила в России рейтинг лучших производителей смартфонов

10.12 / Автоэксперт призвал к пересмотру стоимости парковки в Москве

11.01 / Москва, Баку и Ереван договорились разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе

20.07 / Схиигумен Сергий о российских чиновниках и силовиках

03.08 / Мнение: Когда отпустят россиян?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика