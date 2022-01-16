 

Анонсированы переговоры Путина с президентом Ирана в Москве

16.01.2022, 14:12, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве.

Как информирует телеканал «Россия 1», у главы государства также запланированы заседание совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. 



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