Анонсированы переговоры Путина с президентом Ирана в Москве
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Президент РФ Владимир Путин проведет на следующей неделе переговоры с иранским коллегой Ибрахимом Раиси в Москве.
Как информирует телеканал «Россия 1», у главы государства также запланированы заседание совета безопасности России, личные встречи и международные телефонные переговоры.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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