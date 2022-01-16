 

В Минцифры Украины указали на «причастность России» к кибератакам на госсайты

16.01.2022, 14:12, Новости дня
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Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность РФ к недавним кибератакам на сайты госорганов страны.

«На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия», – приводит сообщение министерства РИА «Новости».

В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN заявил, что Москва никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.

Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы». Между тем  замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и сообщил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».



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