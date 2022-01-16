 

“Танцующий миллионер” Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой

16.01.2022, 14:10, Новости дня
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“Мы делаем это сами”, – подписал он публикацию.

В кадре Вакки и Фонсека танцевали под трек By My Self американского диджея Crown P.

“Вы двое просто прекрасны”, – написала lealu32.

“Эта пара всегда заставляет меня улыбаться”, – прокомментировала shandarenee__.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки состоит в отношениях с Фонсекой с 2018 года. Она моложе его на 28 лет. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,3 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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