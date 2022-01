“Танцующий миллионер” Вакки вместе с молодой возлюбленной синхронно покрутили на камеру пятой точкой

“Мы делаем это сами”, – подписал он публикацию.

В кадре Вакки и Фонсека танцевали под трек By My Self американского диджея Crown P.

“Вы двое просто прекрасны”, – написала lealu32.

“Эта пара всегда заставляет меня улыбаться”, – прокомментировала shandarenee__.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Контекст:

Вакки состоит в отношениях с Фонсекой с 2018 года. Она моложе его на 28 лет. В октябре 2020 года у них родилась дочь Блу Джерусалема.

Вакки известен как “танцующий миллионер” благодаря своим постам в Instagram. Сейчас на его аккаунт подписаны 21,3 млн человек.

—