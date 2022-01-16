 

Google и Facebook получили новые обвинения в США

16.01.2022, 14:04, Новости дня
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Органы прокуратуры нескольких американских штатов ведут расследование по делу, в котором обвиняют две компании – Google и Facebook. Обе компании обвиняют в том, что они проводили незаконные манипуляции на рынке онлайн-рекламы.

Как утверждают представители правоохранительных органов, в их распоряжении оказался новый пакет документов, доказывающих правоту выдвинутых обвинений.

В частности, компании Google и Facebook должны будут ответить за свои действия, которые позволили получить доминирующее положение на рынке, но противоречили принципам свободной конкуренции и ограничивали возможности других предпринимателей. Получив монопольные права, компании, прежде всего, завышали цены на рекламу, получая неоправданно большие прибыли.



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