Google и Facebook получили новые обвинения в США

Органы прокуратуры нескольких американских штатов ведут расследование по делу, в котором обвиняют две компании – Google и Facebook. Обе компании обвиняют в том, что они проводили незаконные манипуляции на рынке онлайн-рекламы.

Как утверждают представители правоохранительных органов, в их распоряжении оказался новый пакет документов, доказывающих правоту выдвинутых обвинений.

В частности, компании Google и Facebook должны будут ответить за свои действия, которые позволили получить доминирующее положение на рынке, но противоречили принципам свободной конкуренции и ограничивали возможности других предпринимателей. Получив монопольные права, компании, прежде всего, завышали цены на рекламу, получая неоправданно большие прибыли.