 

Noveto выпустила невидимые наушники

16.01.2022, 14:04, Новости дня
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В Лос-Анджелесе на выставке электроники компания Noveto (Израиль) показала уникальное устройство. Речь идет о так называемых невидимых наушниках N1.

По словам экспертов, это принципиально новое устройство в сфере аудиотехники. Никакие наушники в физическом смысле не нужны, одевать или вкладывать в уши ничего не придется. Однако устройство работает именно так, будто вы используете наушники, поясняют специалисты.

Сам гаджет выглядит как обычный сундбар. При включении звук слышен не громче, чем шепот, пока не направить его прямо в уши конкретному пользователю или сразу нескольким людям. Люди могут двигаться, поворачивать голову и т.д. Пока они находятся в зоне действия невидимых наушников, смогут слышать достаточно громкий объемный звук.



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