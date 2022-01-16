 

Блонд, шоколад, неон: какие тренды в окрашивании выбирают звезды

16.01.2022, 13:43, Разное
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Тотал блонд  

Кажется, классический блонд никогда не выйдет из моды, и 2022 год — не исключение. В топе останется как яркий белый цвет, так и варианты с розовым и голубым подтоном. “Оскар” за самый модный и смелый оттенок уходит Камиле Кабелло: тотал блонд в тональности Тиффани только начинает набирать обороты в мире моды, и далеко не все осмеливаются его на себя примерить. Он подходит только смуглой коже, карим и зеленым глазам. 

Камила Кабелло

Однозначный антитренд — теплый блонд Билли Айлиш. Такой нежный детский оттенок не актуален, совсем не украшает певицу и даже простит. Более светлый и холодный блонд подошел бы ей гораздо лучше. Еще одно четкое нет — седина как у Энди Макдауэлл, которая состарила актрису лет на 10. Прическа выглядит неухоженной, а волосы тусклыми: к сожалению, холодные оттенки средних тонов не бывают блестящими, если хорошенько не отшлифовать их утюжками. Седина на молодых женщинах смотрится дорого только в короткой стрижке и только пока кератин волос не успел зачерстветь, сделав текстуру матовой и пористой. 

Билли АйлишЭнди МакдауэллЦветные волосы

Оттенки радуги начали терять популярность, в 2022 году они окончательно выйдут из моды. Единственный вариант, который по-прежнему в тренде, — это красный и пыльно-розовый. Берем пример с Кейси Масгрейвс: такое окрашивание на пике популярности и пока не успело набить оскомину. Оно идеально подчеркнет красоту девушек со светло-золотистой кожей и карими глазами и не подойдет, если ваша кожа очень светлая, с холодным розоватым подтоном. 

Надеюсь, что  кораллово-красный неоновый тон, как у Джорджии Мэй Джаггер, все-таки наберет популярность и скоро будет встречаться на улицах не реже, чем омбре. Такому типажу очень идет темный цвет, но здесь я бы посоветовал слегка осветлить пряди, чтобы окрашивание заиграло и перестало быть плоским. Обратите особое внимание на челку. Мы застали новый пик популярности челки, но теперь она совсем другая, нежели в 90-х: рваная, прозрачная на кончиках.

Кейси МасгрейвсДжорджия Мэй ДжаггерШоколадный мокко

Кофейные и шоколадные оттенки — это вечная классика, и они будут с нами всегда. Если ваш натуральный цвет волос темный, почему бы не вернуться к нему? К примеру, как Ариана Гранде, которая долго выбирала омбре с блондом. 

Правильное окрашивание поможет придать волосам блеск, ухоженный вид и свежий оттенок — здесь обладательницам темных волос проще всего, ведь актуальна абсолютно вся палитра от теплого до холодного. А если захочется игры и экспериментов, попробуйте необычную форму: например, челку как у Сары Хайленд. Для самых смелых — кардинальная смена длины как у Кортни Кардашьян. 

Ариана ГрандеСара ХайлендКортни Кардашьян



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