 

“Надо ж так загадить город”: Шнуров выпустил новую песню о работе петербургских чиновников

16.01.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для съемок клипа о проблемах Петербурга Шнуров выбрал один из дворов рядом с Сенной площадью. На фоне переполненных мусорных контейнеров музыкант спел о некачественной работе коммунальщиков.

“Надо ж так загадить город, не пройти, чтоб ни *********”, — поет Шнуров в клипе на песню “Пока так”.

Исполнитель также посмеялся над ответами чиновников на жалобы горожан. Представители власти утверждают, что якобы все под контролем, но на самом деле не решают волнующие горожан вопросы.

Губернатор Александр Беглов еще в октябре 2021 года обещал, что Смольный будет оперативно реагировать на непогоду. Но после первого снегопада в конце ноября стало понятно, что коммунальщики не успели подготовиться к зиме.

Новая трудность ждала местных жителей в первые дни января 2022 года. Во всех дворах образовались стихийные свалки, поскольку сотрудники сферы ЖКХ перестали справляться с вывозом бытовых отходов



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09 / Ваша жизнь — ваш выбор – Личное мнение

27.07 / Личное: Смылась или смыли?

21.07 / На дне Тихого океана найдены похожие на «инопланетян» существа

27.08 / Названы вступающие в силу с 1 сентября законы в России

10.08 / В поясе астероидов обнаружены гигантские скалы, которых там не должно быть

07.07 / S3XY: Илон Маск выпустил красные шорты под брендом Tesla, чтобы поиздеваться над инвесторами

27.03 / Ученые: Из-за гипноза мозг меняет способ обрабатывания информации

15.11 / Американские СМИ назвали российский Т-90 “экспортным хитом”

05.06 / Путин указал на стремление США подтолкнуть страны к отказу от доллара

18.08 / Беловежское соглашение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика