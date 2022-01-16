“Надо ж так загадить город”: Шнуров выпустил новую песню о работе петербургских чиновников

Для съемок клипа о проблемах Петербурга Шнуров выбрал один из дворов рядом с Сенной площадью. На фоне переполненных мусорных контейнеров музыкант спел о некачественной работе коммунальщиков.

“Надо ж так загадить город, не пройти, чтоб ни *********”, — поет Шнуров в клипе на песню “Пока так”.

Исполнитель также посмеялся над ответами чиновников на жалобы горожан. Представители власти утверждают, что якобы все под контролем, но на самом деле не решают волнующие горожан вопросы.

Губернатор Александр Беглов еще в октябре 2021 года обещал, что Смольный будет оперативно реагировать на непогоду. Но после первого снегопада в конце ноября стало понятно, что коммунальщики не успели подготовиться к зиме.

Новая трудность ждала местных жителей в первые дни января 2022 года. Во всех дворах образовались стихийные свалки, поскольку сотрудники сферы ЖКХ перестали справляться с вывозом бытовых отходов