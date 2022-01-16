Гинцбург рассказал о использовании назальной вакцины от COVID-19

Директор НИЦЭМ Александр Гинцбург подчеркнул, что новая назальная вакцина состоит из двух компонентов. Следует отметить, что при третьей вакцинации хватит и одной дозы препарата.

По словам директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, при первичной вакцинации назальным препаратом требуется введение двух компонентов. Также ранее Александр Леонидович заявил, что в разработке находится вакцина, в основе которой лежат моноклональные антитела. Срок испытаний будет рассчитан на три-четыре месяца, а выпуск препарата ориентирован на вторую половину весны.

Денис Логунов, занимающий должность заместителя главы центра Гамалеи, подчеркнул, что препарат вызывает минимум побочных эффектов, а сама вакцина ориентирована на создание специального барьера, укрепляющего иммунитет верхнего дыхательного пути. Также Гинцбург объявил, что для бустерной вакцинации пожилых россиян лучше выбирать препарат «Спутник V», а для остальных групп населения – «Спутник Лайт».

Ранее сообщалось, что после назальной вакцинации есть вероятность сдать ПЦР-тест с положительным результатом. По словам директора НИЦЭМ, такая вероятность крайне мала, ведь слизистая очень быстро уничтожает вирус, а для получения такого результата теста необходима высокая концентрация клеток вируса.

Источник: lenta.ru