 

Apple лишила пользователей iPhone 13 функции шумоподавления

16.01.2022, 13:34, Разное
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Пользователи начали активно обращаться в техническую поддержку Apple из-за отсутствия в новой модели IPhone 13 функции шумоподавления, она помогает убирать фоновые шумы при осуществлении звонков. Сначала потребители предполагали, что данная характеристика мобильного телефона будет добавлена с новым патчем.
На многочисленные жалобы сотрудники технической поддержки ответили, что отсутствие шумоподавления было задумано изначально и никаких проблем с устройством нет. Следует отметить, что в первое время после выхода мобильного телефона техподдержка утверждала, что данную характеристику можно получить после того, как выйдет новое обновление программного обеспечения. Однако в результате Apple отказались от поддержания такой функции на новой модели мобильного телефона.

Многие пользователи возмущены таким известием, поскольку функция шумоподавления была значительным преимуществом телефона IPhone среди других смартфонов на рынке.

Источник: csn-tv.ru



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