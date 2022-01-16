 

Недоваренные яйца вызывают отравление

16.01.2022, 13:34, Разное
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Если человек хочет добавить в свой рацион больше белка и питательных веществ, то яйца — это отличный питательный продукт. Они содержат важные микро и макроэлементы. Но недоваренные яйца могут быть опасны.
В продукте может содержаться сальмонелла. Бактерия вызывает пищевое отравление и легко выживает в недоваренных яйцах. Кроме того, неправильная температура хранения (например, комнатная температура при 25°C) также способствует быстрому размножению сальмонелл. Инкубационный период составляет от 6 до 72 часов, обычно от 12 до 36 часов. Симптомы включают боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку. В тяжелых случаях, хотя и редко, могут возникнуть такие осложнения, как септицемия и обезвоживание, и даже смерть.

Тщательное приготовление пищи и нагревание могут уничтожить бактерии, включая сальмонеллу. Еда должна быть приготовлена до внутренней температуры не менее 75°C. Но нужно знать, что высокая температура может уничтожить питательные вещества. Хотя приготовление многих продуктов приводит к уменьшению питательных веществ. Варка яиц снижает содержание витамина А.

Также яичные желтки содержат большое количество холестерина. Это вызывает беспокойство у определенных людей, поскольку данное окисленное вещество в крови связано с повышенным риском сердечных заболеваний.

Источник: riafan.ru



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