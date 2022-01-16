Китай восхитился «таинственным убийцей» из России

Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, он остается «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас», сообщил обозреватель китайского портала Sohu.

«Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ», – отметил автор публикации, передает РИА «Новости».

По его мнению, МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее используемых истребителей в армии России, пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).

В Sohu подчеркивают, что МиГ-31 после модификации способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал».

Ранее читатели портала Yahoo News Japan восхитились новейшим российским тактическим истребителем Checkmate, представленным на Международном авиакосмическом салоне.