 

На Украине вступила в силу новая языковая норма

16.01.2022, 13:28, Новости дня
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Норма закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступила в силу на Украине с 16 января. Она регламентирует его использование в сфере печатных СМИ, сообщил уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

«Шестнадцатого января – новый этап имплементации норм языкового закона, который, безусловно, обеспечит увеличение присутствия государственного языка в публичном пространстве и укрепление его статуса как государственного. Украинского действительно становится больше», – написал он в Facebook.

Новые правила предусматривают, что распространение по подписке печатных изданий на других языках допускается при условии возможности подписки на государственном языке. Теперь, когда СМИ выходит на иностранном языке, оно должно представить и экземпляр на украинском. До июля 2024 года действуют исключения – новые правила не касаются региональных изданий на крымско-татарском языке и языках стран ЕС.

Ранее Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке. 



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