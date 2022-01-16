В Сербии отреагировали на решение о депортации Джоковича

Президент Сербии Александар Вучич поддержал сербского теннисиста Новака Джоковича после решения австралийского суда о депортации теннисиста, отметив, что власти страны унизили не спортсмена, а себя.

«Если бы они сразу сказали, что невакцинированные не могут въехать [в Австралию], он бы и не приехал. А так, он сделал все, что доложен был, а затем начались придирки невиданных масштабов, что-то вроде охоты на ведьм», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Telegraf.

Вучич в телефонном разговоре с Джоковичем отметил, что австралийские власти унизили себя издевательством над спортсменом и теннисист «может возвращаться с высоко поднятой головой в свою страну».

«Те, кто хотел продемонстрировать <…> какие-то принципы, показали, что у них нет принципов. Издевались над теннисистом десять дней, чтобы вручить ему решение, о котором знали с первого дня», – подчеркнул президент.

По его словам, на примере Джоковича хотели показать, как функционирует «мировой порядок, и что они могут сделать с каждым». Вучич уточнил, что австралийский суд «соврал о количестве вакцинированных в Сербии», занизив этот показатель. «В Сербии количество вакцинированных больше, чем во многих странах ЕС, особенно в соседних странах, как в Болгарии, Румынии, Словакии, даже в Эстонии», – добавил он.

Напомним, что Федеральный суд Австралии не удовлетворил апелляцию сербского теннисиста Новака Джоковича, оспорившего решение властей о повторном аннулировании его визы и депортации.

Ранее премьер Австралии Скотт Моррисон приветствовал решение Федерального суда страны об окончательной отмене визы сербского теннисиста Новака Джоковича, который не прошел вакцинацию от COVID-19.

Накануне стало известно, что первая ракетка мира серб Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне.

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста. Его дело решили передать в Федеральный суд Австралии.

Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.