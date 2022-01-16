Для ВСУ разработали новую зимнюю обувь, опубликованы фото

По его словам, новые модели во многом отличаются от предыдущих. У ботинок укреплены носок и задняя часть, изменены подошва и стелька.

“Разрабатывали эти ботинки не просто так “на глаз”, а учитывая множественные отзывы и пожелания военнослужащих, которые сами их же и тестировали”, – добавил нардеп.

В новой обуви для ВСУ:

изменили наружный материал обуви – их будут делать из нубука, так как он лучше “дышит”, чем кожа;

уменьшили высоту ботинок (чтобы удобнее было надевать и быстрее шнуровать);

улучшили крючки, чтобы они не мешали сгибать ногу;

сделали крепче носок и заднюю часть берцев – они изготовлены из полиуретана и уберегают ногу от повреждений;

изменили подошву – она теперь прочнее и меньше скользит, а срез каблука адаптировали для комфортного перемещения на военной технике;

стелька теперь имеет слой фольги, перфорацию и анатомическую форму для максимального комфорта ношения обуви.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4683549958349234&id=100000828276750

Произведены новые ботинки в Украине, фирмой “Талан”, добавил Мысягин.

В то же время некоторые комментаторы в его Facebook удивились цвету представленной обуви. “Это армейские ботинки, к которым много требований, в том числе и по маскировочному цвету. Недаром же армия ходит в “пикселях” или прочих “дубках”. А тут – желтые армейские ботинки… Незаметные, ага”, – написал Андрей Козачек.

Пограничники и нацгвардейцы уже нынешней зимой носят улучшенную зимнюю обувь – но еще предварительную версию тех, что поступит в Вооруженные Силы Украины, отмечает портал Минобороны “АрмияInform”.

По данным портала, разработка и тестирование улучшенных зимних берцев началась несколько лет назад, после сбора отзывов военнослужащих после использования ботинок в различных условиях и температурах.

Контекст:

Летом в Минобороны разработали новую женскую парадную обувь для женщин-военнослужащих – со шнуровкой и невысоким каблуком.

Изначально военнослужащих готовили к маршу в туфлях на каблуке высотой 7 см. От обуви на высоком каблуке отказались на фоне скандала, который освещали даже международные СМИ.

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