Андрея Шевченко уговаривают стать тренером сборной Польши по футболу – журналист

“Польская федерация футбола проявила интерес к Андрею Шевченко как к новому тренеру национальной сборной. Открыты переговоры”, – написал он.

#Poland’s Football Federation have shown interest for Andriy #Shevchenko as new coach of the National Team. Opened talks. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2022

Польское издание Sport Wprost отмечает, что на вакантное место тренера сборной Польши по футболу претендует не только Шевченко, но и Фабио Каннаваро из Италии, и именно итальянец выглядит более реальным претендентом на должность.

Сборная Польши осталась без главного тренера в декабре 2021 года, когда в отставку подал португалец Паулу Соуза.

Контекст:

“Дженоа” Шевченко тренировал с ноября 2021 года, уволили украинца 15 января 2022 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах. Сейчас “Дженоа” занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.

Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов, а также сообщали о “напряженности” по поводу трансферной политики в “Дженоа”.

