 

“Малая, ты – пушка”, “Цаца”. Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре

16.01.2022, 13:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе – Акуна Матата. Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает “ангел”. Теперь так представляюсь всем на Занзибаре”, – написала она под публикацией.

“Еще много всего нового запомнила и открыла новое в себе для себя”, – добавила 36-летняя певица в подписи.

Также Огневич крупным планом показала на теле временные тату.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

“Малая, ты – пушка”, – прокомментировал mira_peace_and_glory.

“Цаца”, – написала _liudmyla_s.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля 2021 года продюсеры “Холостячки” заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу “Холостячка”. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.

Акуна Матата в переводе с языка суахили буквально значит “никаких забот”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Выпуск по-новому: торжество в особом формате

02.11 / Hill – «я разочарован» — Байден обвинил Россию и Китай в «несбывшихся надеждах» саммита G20

24.09 / Машинист поезда пытался вывезти из РФ золото на 143 млн рублей

27.02 / “Укрзалізниця” к лету хочет ввести в поездах новое меню с ланч-боксами и организовать видеонаблюдение

24.10 / Бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова застрелили в Ленобласти

09.12 / Путин поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество

31.01 / В СПЧ считают, что западные IT-платформы устроили атаку на российских детей

20.09 / Опубликованы данные по выборам в Госдуму после обработки 30% протоколов

23.05 / “Война еще не выиграна”. В Италии обжаловали оправдательный приговор Маркиву

18.11 / Экс-губернатору Меню предъявлено обвинение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика