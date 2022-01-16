“Малая, ты – пушка”, “Цаца”. Огневич развела ноги в бикини и назвала свое новое имя на Занзибаре

“Я состою из манго и океана индийского, плечи обветрены, а в душе – Акуна Матата. Запомнила слово красивое Malaíka, на суахили означает “ангел”. Теперь так представляюсь всем на Занзибаре”, – написала она под публикацией.

“Еще много всего нового запомнила и открыла новое в себе для себя”, – добавила 36-летняя певица в подписи.

Также Огневич крупным планом показала на теле временные тату.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

“Малая, ты – пушка”, – прокомментировал mira_peace_and_glory.

“Цаца”, – написала _liudmyla_s.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля 2021 года продюсеры “Холостячки” заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу “Холостячка”. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.

Акуна Матата в переводе с языка суахили буквально значит “никаких забот”.

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