Volvo Trucks обновила электрогрузовик VNR Electric, увеличив его запас хода

Шведский автогигант Volvo Trucks объявил о выходе нового электрического грузовика VNR Electric.

Данный автомобиль выгодно отличается от предшествующей модификации дополнительными аккумуляторными батареями. Вместе с тем первоначально электрический грузовик имел лишь 4 аккумулятора, тогда как теперь VNR Electric сможет выдать увеличенный запас хода. В компании уточнили, что полный заряд батарей позволит грузовику преодолеть без подзарядки около 440 километров.

Следует также отметить, что электрическая новинка VNR Electric обладает суммарной мощностью 455 л.с. Данная модель получила ряд ассистентов, которые существенно отразились на уровне безопасности и комфорта. Кроме того, электрический грузовик имеет ряд радаров и камер, при помощи которых можно повысить уровень автономности в управлении во время движения.